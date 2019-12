Ascolti Tv 1 dicembre 2019, Pezzi Unici su Rai1 e Nannini sfumata mentre canta

Ascolti Tv domenica 1 dicembre 2019. Su Rai1 la fiction Pezzi Unici ha superato la media di 4,5 milioni di spettatori pari al 19,9% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della serie La Caccia Monteperdido 2,4 milioni e il 10,7%. Su Rai2 Che Tempo Che Fa 2,3 milioni (9,5%) mentre Che Tempo Che Fa Il Tavolo 8,5%. Su Italia1 Le Iene 12,1%. Su Rai3 In Arte Ornella Vanoni 2,7%. Su Rete4 Il Fuggitivo 3,7%. Su La7 Non è L’Arena 5,5%. Su Tv8 Quattro Hotel 2%, Sul Nove Fantozzi Subisce Ancora 1,6%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti 5,5 milioni e 21,9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,3 milioni e 13,3%. Su Italia1 CSI Miami 5,3%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 4,5%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura 3,4%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,2%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 3 l’1,3%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,6 milioni (22.1%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia 3,1 milioni (14,7%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 6,4%, Che Tempo Che Farà 4,5%.



A mezzogiorno su Rai2 La Settimana Ventura 3,4%. Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 3,3 milioni e il 18,5% (con il caso di Gianna Nannini sfumata mentre canta per dare la linea al Tg1). Da Noi… A Ruota Libera 12,9%. Domenica Live su Canale 5 2,5 milioni e 15%. In seconda serata Speciale Tg1 su Rai1 al 7,2%, La domenica sportiva su Rai2 al 9,2%, Tiki Taka su Canale5 al 7,8%, I Griffin su Italia1 al 10,9%. Lunedì 2 Dicembre 2019, 11:06

