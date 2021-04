Ascolti Tv 1 aprile 2021, L'Isola non arriva a Un Passo dal Cielo

Ascolti Tv 1 aprile 2021. Prima serata su Rai1 l’esordio di Un Passo dal Cielo 6 I Guardiani ha conquistato una media di 5.154.000 spettatori pari al 22,5% di share. Su Canale5 L’Isola dei Famosi 3.176.000 (18,1%). Su Italia1 il film Io sono vendetta con John Travolta 1.825.000 (7,2%). Su La7 Piazzapulita 985.000 (5,1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 934.000 (4,9%). Su Rai3 il film Tutti i soldi del mondo 923.000 (3,9%). Su Rai2 Anni 20: 445.000 (1,8%). Su Tv8 Spider-Man Homecoming 367.000 (1,6%). Sul Nove, in replica, Cambio Moglie 276.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time appassionante il duello tra i Soliti Ignoti Il Ritorno (4.688.000- 18,2%) su Rai1 e Canale5 con Striscia la Notizia (4.617.000-17,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.994.000 (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.067.000 (4,3%). Su Rai2 Tg2 Post 993.000 (3,8%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.346.000 (5,3%). Su Rai3 Via dei Matti n°0 con Bollani 1.423.000 (5,9%) e Un Posto al Sole 1.815.000 (7%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 543.000 (2,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 409.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.103.000 (22,8%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.337.000 (19,3%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 3.040.000 (15,6%).

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta 945.000 (9,7%). Su Rai 3 Tg3 Lineanotte 349.000 (3,5%). Su Italia 1 Il film Mission: Impossible 2: 492.000 (4,2%). Su Rete 4 il film Secondo Ponzio Pilato 135.000 (2,6%). Su Rai 2 Il film Black Sea 222.000 (1,6%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA