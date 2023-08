Ascolti Tv 1° agosto 2023, bene il film Padre Pio. Battiti Live chiude in bellezza

Ascolti Tv martedì 1° agosto 2023, in prima serata su Canale 5 il film Padre Pio con Sergio Castellitto e Flavio Insinna è stato visto da 1.280.000 spettatori con share del 12.1%. Su Rai1 gli ultimi episodi di Hotel Portofino 926.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 Notti in bianco, baci a colazione 761.000 (5.5%). Su Italia1 l’ultima puntata di Battiti Live 1.270.000 spettatori pari all’11.7%. Su Rai3 Filorosso 570.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 East New York 561.000 (4.1%). Su La7 In Onda Estate Prima Serata 651.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 Balla coi lupi 310.000 (2.8%). Sul Nove Torno indietro e cambio vita 328.000 spettatori (2.4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.707.000 e 17.4%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena è visto da 3.353.000 spettatori pari al 29.1% di share. Su Canale5, in replica, Caduta Libera 1.793.000 (16.2%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Agosto 2023, 11:12

