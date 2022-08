Ascolti Tv 1° agosto 2022, su La7 esordio della nuova squadra per i talk politici

Ascolti del 1° agosto 2022 in prima serata su Rai1 il film Belle & Sebastien è stato visto da una media di 2.216.000 spettatori pari al 15,6% di share. Su Canale 5 la replica di Michelle Impossibile, show con Michelle Hunziker da 1.229.000 spettatori (10,7%). Su Rai2 la serie 911 1.071.000 (6,9%), 911 Lone Star 1.063.000 (7,8%). Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD 1.035.000 (7,1%). Su Rete4 Zona Bianca con Giuseppe Brindisi 814.000 (6,9%). Su La7 La Corsa al Voto con Paolo Celata 739.000 (5,4%). Su Rai3 la replica di Report 682.000 (4,8%). Su Tv8 la seconda stagione di Gomorra La Serie 344.000 (2,4%). Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie in replica 281.000 (2,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.109.000 (20,1%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.337.000 (15,1%). Su Rai3 Viaggio in Italia 928.000 (6,2%) e Un Posto al Sole 1.187.000 (7,6%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.055.000 (6,9%). Su La7 In Onda con l’esordio stagionale di Luca Telese e Marianna Aprile 1.101.000 (7,2%). Su Rete4 Controcorrente 823.000 (5,5%) e 904.000 (5,8%). Su Rai2 Tg2 Post 791.000 (5,1%). Su Tv8 4 Hotel 375.000 (2,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 238.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.369.000 (29,4%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.621.000 (14,7%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 1.775.000 (14,5%).

