Ascolti Tv 19 settembre 2022, oltre 6 milioni e 60% di share per l'ultimo saluto alla Regina

Ascolti del 19 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 la fiction in replica Le indagini di Lolita Lobosco 3.374.000 (20,4%). Su Canale 5 – dalle 21:44 all’1:21 - la prima puntata di Grande Fratello Vip7 con Alfonso Signorini 2.636.000 e 21,7% (GF Vip Night di 7 minuti: 963.000 e 28,5%). La sfida in sovrapposizione – dalle 21:46 alle 23:45 - la fiction 3.376.342 (20,4%), il reality 3.280.156 (19,8%). Su Italia 1 il film Taken 3 L’ora della verità 1.312.000 (7,4%). Su Rete4 Quarta Repubblica 850.000 (6,1%). Su La7 Atlantide Speciale: Elisabetta Segreta 778.000 (4,5%) e 389.000 (6,2%). Su Rai2 I Mercenari 807.000 (4,3%). Sul Nove Little Big Italy 468.000 (2,5%). Su Rai3 le Tribune Elettorali 457.000 (2,2%). Su Tv8 la terza stagione di Gomorra La Serie 290.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.377.000 (21,3%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.590.000 (17,5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.468.000 (7,3%), Un Posto al Sole 1.523.000 (7,4%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.210.000 (5,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.630.000 (7,9%). Su Rete4 Stasera Italia 981.000 (4,8%) e 993.000 (4,8%). Su Rai2 Tg2 Post 951.000 (4,6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 488.000 (2,4%). Su Tv8 100% Italia 478.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.230.000 (27,9%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.618.000 (18,2%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 2.361.000 (14,4%).

Nel daytime da segnalare al mattino Uno Mattina 893.000 (21,2%), Storie Italiane 1.097.000 (25,1%). Su Canale5 Mattino Cinque News 1.073.000 (24,6%) e 1.045.000 (23,5%). Su Rai1 – dalle 10:30 alle 15:01 – la prima parte di Tg1: Elisabetta II L’Addio 3.383.000 (33,5%). Su Canale 5 – dalle 11 alle 14.39 – Verissimo: The Queen Addio alla Regina 2.287.000 (21,5%). Su La7 TgLa7 Speciale con la diretta dei Funerali di Elisabetta II 390.000 (4%). Il 60% dei telespettatori si è sintonizzato sull’ultimo saluto alla regina. Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 2.484.000 (26,4%), Tg1: Elisabetta II L’Addio 2.897.000 (33%). Dalle 18:01 alle 18:43, La Vita in Diretta 2.920.000 (30,4%). Su Canale5 – dalle 15.34 alle 17:25 – Speciale TG5 L’Ultimo Abbraccio 1.740.000 (20%). Pomeriggio Cinque 1.404.000 (15,6%) con Addio Elisabetta e 1.411.000 (14,8%) nella parte dedicata alle elezioni.

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 597.000 (10,4%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Settembre 2022, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA