Ascolti Tv 19 settembre 2021, un ottimo Cattelan non è ancora Grande per il pubblico di Rai1

di Marco Castoro

Ascolti Tv 19 settembre 2021. In prima serata Enrico Papi vince il duello con Alessandro Cattelan, il quale nonostante i grandi ospiti e il suo show ricco di originalità non buca lo schermo del pubblico over di Rai1. Complice anche la diretta della finale degli Europei di pallavolo che hanno portato un altro oro in questa splendida estate azzurra. Su Rai3 - dalle 20.32 alle 23.09 - la finale degli Europei di volley Italia-Slovenia ha conquistato una media di 3.408.000 spettatori con il 15,8% (post gara dalle 23.09 alle 23.49: 3.097.000 e 19,6%). Su Canale 5 la seconda puntata di Scherzi a Parte 2.879.000 (15,2%). Su Rai1, dopo una presentazione di 2 minuti (3.610.000 e 16,2%) Da Grande – in onda dalle 21.32 alle 0.06 –2.376.000 (12,7%). Su Rai2 la dodicesima stagione di NCIS Los Angeles 957.000 (4,2%), a seguire la settima stagione di NCIS News Orleans 953.000 (4,4%). Su Italia1 il film Attacco al Potere 2: 1.143.000 (5,5%). Su DAZN (parte rilevata da Auditel) Juventus-Milan 852.000 (3,8%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 601.000 (3,1%). Su Tv8 Masterchef Italia 10: 444.000 (2,5%). Su La7 Atlantide Pandemic, una Guerra Mondiale 261.000 (1,6%). Sul Nove Flight 310.000 (1,6%).

Le trasmissioni sportive domenicali sono andate così: nel preserale su Rai2 Novantesimo Minuto 644.000 (4,4%). In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva 1.138.000 (7,9%), L’Altra DS 444.000 (8%). Su Italia1 Pressing 496.000 (3,6%), gli Highlights 361.000 (6,6%).

In fascia Access su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 3.922.000 (17,7%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.832.000 (12,7%). Su Italia1 NCIS 976.000 (4,5%). Su Rete 4 Controcorrente 938.000 (4,4%) nella prima parte e 926.000 (4,1%) nella seconda. Su Tv8 Quattro Ristoranti 483.000 (2,2%). Sul Nove Little Big Italy 243.000 (1,1%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.994.000 (23,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.134.000 (13,1%).

Nel daytime a mezzogiorno su Rai1 l’Angelus 2.197.000 (21%), Linea Verde Estate 2.716.000 (19,9%). Al pomeriggio su Rai1 Mara Venier con Domenica In 2.174.000 (14,4%) nella prima parte dalle 14.04 alle 14.56 e 1.970.000 (14,7%) nella seconda dalle 15.02 alle 17.06. Da Noi… A Ruota Libera 1.621.000 (13%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA