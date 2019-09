Ascolti Tv 19 settembre 2019, Ilary Blasi a Un Passo dal Cielo. La Roma batte i talk

Ascolti Tv 18 settembre 2019, vince Rosy Abate. Al mattino boom di Storie Italiane

Venerdì 20 Settembre 2019, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vince la prima serata Rai1 con Un passo dal cielo (18,6% e 3,9 milioni di media spettatori), ma su Canale5 ottima performance per la prima di Eurogames con Ilary Blasi e Alvin (16% e 3,1 milioni). Seguono su Tv8 Roma-Istanbul Basaksehir 6,2% con 1,5 milioni di media spettatori, Piazzapulita su La7 che sfiora il 6%, su Rete4 Dritto e Rovescio al 5,5%, su Rai2 con Ella & John al 5,8%, su Italia1 Bastardi senza gloria al 5,3%, su Rai3 Money Monster 3,6%, su Sky Uno X Factor intorno al 3% e 673mila spettatori, sul Nove Enjoy 1,7%.In fascia Access prime time Soliti Ignoti su Rai1 al 18,3%, Paperissima Sprint su Canale5 al 15,2%, Otto e mezzo su La7 al 7,3%, Stasera Italia su Rete4 al 5,3%,Tg2 Post su Rai2 3,7%, Un posto al sole su Rai3 al 6,4%, C.S.I. su Italia1 al 5,1%. Nel Preserale Reazione a catena su Rai1 al 23,7% Caduta libera su Canale5 al 18,3%. In Seconda serata Porta a porta su Rai1 al 10,7%.Al mattino Storie Italiane 18,3%, Mattino5 13,1%, a mezzogiorno La Prova del Cuoco 12,9%, Forum 17,3%, I Fatti Vostri 7,8% nella seconda parte. Al pomeriggio Vieni da Me 12,4%, La Vita in Diretta 14%, Uomini e Donne 22,1%, Il Segreto 21,6%, Pomeriggio Cinque 17,3%, Detto Fatto 4,7%, Geo 10,1%, Lo Sportello di Forum 6%, Tagadà 4,2%. Su Tv8 Ho qualcosa da dirti 1,5%.