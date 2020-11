Ascolti Tv 19 novembre 2020, Doc ha nelle sue mani 8 milioni e mezzo di spettatori

Ascolti Tv giovedì 19 novembre 2020. Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Doc Nelle Tue Mani ha conquistato 8.510.000 spettatori pari al 30,8% di share che rappresenta il record della stagione autunnale. Su Canale 5 Harry Potter e la Camera dei Segreti 2.391.000 e il 12,6% (il 15,7% dopo che è finito Doc). Su Italia 1 Le Iene Show 1.791.000 (9,7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.131.000 (5,8%). Su La7 Piazza Pulita 1.073.000 (4,6%). Su Rai3 Hunter Killer Caccia negli abissi 1.212.000 (4,7%). Su Sky Uno il quarto live di X Factor 868.000 (3,6%). Su Rai2 FBI 919.000 (3,2%) mentre 9-1-1: 764.000 (3,5%). Su Tv8 Spiderman Homecoming 344.000 (1,5%). Sul Nove Cambio Moglie 377.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.710.000 (20,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.730.000 (16,8%). Su La7 Otto e Mezzo 2.114.000 (7,6%), su Rete4 Stasera Italia 1.345.000 (4,9%) nella prima parte e 1.273.000 (4,5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.229.000 (4,4%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.472.000 (5,4%) e Un Posto al Sole 1.874.000 (6,7%). Su Italia1 CSI 1.142.000 (4,1%). Su Tv8 Guess My Age 646.000 (2,3%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 682.000 (2,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.128.000 (22,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.967.000 (18,1%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi 639.000 (3,1%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 3.768.000 (16%).

Nel daytime da segnalare su Canale5 Mattino Cinque 1.137.000 (17,8%) nella prima parte, 1.073.000 (17,7%) nella seconda.

In seconda serata su Rai1 Ama Sanremo 1.935.000 (10,4%). Porta a Porta 696.000 (8,8%). Su Canale 5 X Style 434.000 (8,1%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 11:41

