Ascolti Tv 19 marzo 2023, la fiction Resta con me vince la prima serata

Ascolti domenica 19 marzo 2023, in prima serata su Rai1 la fiction 'Resta con Me' ha conquistato una media di 3.243.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record registra 2.168.000 spettatori e 13.8% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha riportato una media di 2.216.000 spettatori pari all’11.4% e a seguire Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.419.000 spettatori pari al 10%. Su Tv8 la differita del GP d’Arabia Saudita di Formula 1 registra 1.272.000 spettatori (6.9%). Su Italia1 Le Iene presentano Inside è stato visto da 945.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza 498.000 spettatori (3.6%). Su La7 Non è l’Arena 706.000 spettatori pari al 5%. Su Rai2 Blue Bloods 792.000 spettatori (4.1%). Sul Nove Cambio Moglie è seguito da 172.000 spettatori (1.2%).





Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.105.000 e 24.2%. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 3.142.000 (18.9%). Su Rai2 90° Minuto 696.000 (4.9%) e 587.000 (3.5%) nei Tempi Supplementari



Nel daytime al pomeriggio da segnalare su Rai1 Domenica In 2.698.000 con il 22.1%, 2.428.000 (21.4%) e 2.400.000 (21.5%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera 1.975.000 (15.9%). Su Canale5, Verissimo 2.002.000 (18%) e 2.115.000 spettatori (16.2%) nei Giri di Valzer.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA