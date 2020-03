Ascolti Tv 19 marzo 2020, Don Matteo pedala forte. E l'Italia prega con il rosario di Tv2000

Ascolti Tv giovedì 19 marzo 2020. Su Rai1 il finale di stagione di Don Matteo 12 ha conquistato una media di oltre 7,3 milioni di spettatori pari al 26,5% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Nord registra 3,2 milioni e circa il 12%. Su Rai2 Attacco al Potere Olympus has Fallen 4,3%. Su Italia 1 King Arthur: Il potere della spada 6,4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 6,6%. Su La7 Piazza Pulita 5,8%. Su Rai3 la rappresentazione di Questi Fantasmi del teatro di Eduardo con Massimo Ranieri, ha raccolto davanti al video soltanto mezzo milione di spettatori pari a uno share dell’1,8%. Su Tv8 Revenant Redivivo 1,9%. Sul Nove Ghost 2,3%. Su Tv2000 l’appuntamento speciale con il Santo Rosario è stato seguito da oltre 4,2 milioni di spettatori e il 13,2%. Su Iris Indiana Jones e il Tempio Maledetto 1,7%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti in replica ottiene 5,2 milioni con il 16,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5,2 milioni di spettatori con uno share del 16,5%. Su Rai2 Tg2 Post ha sfiorato il 5%. Su Italia1 CSI 4%. Su Rai3 Non ho l’Età 5,3% e Un Posto al Sole 5,7%. Su Rete4 Stasera Italia 4,7%. Su La7 Otto e Mezzo 6,9%. Su Tv8 Guess My Age 2,2%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 1,4%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità quasi 6,2 milioni (22,9%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! oltre 5 milioni e 19%. In seconda serata va fortissimo Vespa con Porta a Porta su Rai1, seguito da una media di oltre 2 milioni con il 17% di share. Su Canale 5 L’Intervista di Maurizio Costanzo a Elena Santarelli sfiora il milione pari all’8,7% di share. Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 12:04

