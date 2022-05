Ascolti Tv ieri 19 maggio 2022, Don Matteo straripante: 5,8 milioni di spettatori e 31,7% di share

Ascolti tv del 19 maggio 2022 in prima serata su Rai1 l’ottava puntata di Don Matteo 13 ha incollato davanti alla tv una media di 5.816.000 spettatori pari al 31,7%. Su Canale 5 il film Il Corriere The Mule con Clint Eastwood 1.840.000 (11%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.021.000 (7,5%). Su Italia1 il film La Fredda Luce del Giorno 1.165.000 (6,1%). Su Rai3 Ezio Bosso. Le cose che restano 773.000 (4,1%). Su La7 Piazza Pulita 730.000 (5,4%). Su Rai2 il film Tutte lo Vogliono con Enrico Brignano 732.000 (3,8%). Su Tv8 la terza stagione di Antonino Chef Academy 288.000 (1,6%). Sul Nove la prima puntata di Only Fun Comico Show, con Elettra Lamborghini e i Panpers, 404 .000 (2,2%). Su Sky Uno l’esordio di Quelle Brave Ragazze con Mara maionchi, Sandra MIlo e Orietta Berti 137.000 abbonati (0,7%).



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.898.000 (24,9%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.297.000 (16,7%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.211.000 (6,3%). Su Rai3 La Gioia della Musica 833.000 (4,7%) e Un Posto al Sole 1.483.000 (7,6%). Su La7 Otto e Mezzo 1.379.000 (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia – con Stefania Cavallaro al posto di Barbara Palombelli fino al 20 maggio – 927.000 (5%) e 913.000 (4,6%). Su Rai2 Tg2 Post 822.000 (4,1%). Su Tv8 Celebrity Chef 399.000 (2,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 276.000 (1,4%).



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.500.000 (26%). Su Canale 5 la replica Avanti un Altro 2.749.000 (21,4%). Su La7 TgLa7 Speciale con Enrico Mentana 381.000 (4%).



In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 1.033.000 (13,6%). Su Canale 5 Tg5 Notte 465.000 (7,1%). Su Rai3 il Tg3 Linea Notte 252.000 (4%). Su Rai2 Anni 20 Notte 171.000 (1,4%). Su Italia1 X Men 493.000 (6,2%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 11:04

