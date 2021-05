Ascolti Tv 19 maggio 2021, boom per la Coppa Italia. Ma Bova e Sciarelli reggono l'urto

Ascolti Tv 19 maggio 2021. In prima serata il 60% dei telespettatori si è diviso tra la Coppa Italia, la fiction con Raoul Bova e Chi l’ha visto? Il restante 40% tra tutti gli altri canali (reti generaliste, pay tv e tematiche). Domina il calcio. Su Rai1 la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus è stata seguita da una media che ha sfiorato gli 8 milioni (7.977.000 spettatori) pari al 31% di share. Pre e post gara 4.872.000 (21,4%). Su Canale 5 la quinta puntata di Buongiorno, Mamma! con Raoul Bova 3.402.000 (15,6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? 2.877.000 (12,9%). Su Rai2 Non C’è Tempo 897.000 (3,7%). Su Italia 1 Un’Impresa da Dio 1.056.000 (4,2%). Su Rete4 Zona Bianca 805.000 (4%). Su La7 Atlantide 634.000 (2,4%). Su Tv8 Name That Tune in replica 408.000 (1,7%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 337.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time i Soliti Ignoti con Amadeus non giocano e lasciano il campo alla partita. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.610.000 (14%). Su La7 Otto e Mezzo 1.580.000 (6,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.137.000 (4,8%) nella prima parte e 979.000 (3,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 882.000 (3,4%). Su Rai3 Nuovi Eroi 1.273.000 (5,5%), Un Posto al Sole 1.902.000 (7,5%). Su Italia1 CSI 1.037.000 (4,2%). Su Tv8 Guess My Age 526.000 (2,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 426.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.303.000 (24,8%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.243.000 (19,4%). Su Rai2 gli Europei di Nuoto 539.000 (4,5%). Alle 20 il Tg1 5.630.000 (26,7%).

Al pomeriggio bene su Rai2 Il Giro di Italia 1.546.000 (12,8%) con all’arrivo 2.133.000 (19,7%) e Processo alla Tappa 958.000 (9,1%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 665.000 (9,1%). Su Canale 5 Tg5 Notte 984.000 (10,7%). Su Rai2 Restart 236.000 (2,1%). I Lunatici 68.000 (1,6%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 775.000 (10%). Su Italia1 Qualcosa di Straordinario 435.000 (4,6%). Su Rete 4 Confessione Reporter 215.000 (4,4%). Su Tv8 Permesso Maisano 199.000 (1,8%).

