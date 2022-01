Ascolti Tv 19 gennaio 2022, Canale5 alza la Coppa e la Sciarelli supera Rai1

Ascolti del 19 gennaio 2022. In prima serata su Canale5 vince la Coppa Italia con Inter-Empoli seguito da una media di 3.829.000 spettatori. Share 17,2%. Secondo posto per Rai3 con Chi l’ha visto di Federica Sciarelli 2.416.000 (12%). Su Rai1 la commedia sentimentale Single ma non troppo 2.383.000 (10,8%). Su Italia1 il film Il cacciatore e la regina di ghiaccio, il sequel di Biancaneve e il cacciatore 1.235.000 (5,8%). Su Rete4 Zona Bianca con Giuseppe Brindisi 849.000 (5,1%). Su La7 Non è l’Arena con Massimo Giletti 866.000 (5%). Su Rai2 Kalipe A passo d’uomo, il programma di Massimiliano Ossini 906.000 (4,2%). Su 20 il thriller Colombiana 577.000 (2,5%). Su Iris il film Salvate il soldato Ryan 434.000 (2,3%). Su Tv8 Bruno Barbieri 4 hotel 368.000 (1,9%). Su SkyUno Italia’s Got Talent 266.000 abbonati (1,2%). Su Nove il teen reality Wild Teens Contadini in erba 212.000 (0,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.374.000 (20,9%), su Canale5 Striscina la Notizina 4.241.000 (16,8%), su Rai3 Un Posto al Sole 1.757.000 (6,8%), su La7 Otto e Mezzo 1.853.000 (7,2%), su Rete4 Stasera Italia 1.328.000 (5,3%) e 1.147.000 (4,4%), su Rai2 Tg2 Post 931.000 (3,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.941.000 (23,6%), Tg1 5.792.000 (24,3%). Su Canale5 Avanti un Altro! 4.096.000 (20%), Tg5 5.097.000 (21,3%). Su Italia1 Sassuolo-Cagliari di Coppa Italia 1.045.000 (6,6%).

Nel DayTime da segnalare al mattino su Rai1 UnoMattina 1.146.000 (18,6%), Storie Italiane 1.079.000 (19,1%) e 1.101.000 (16,7%), È Sempre Mezzogiorno 1.792.000 (15,8%). Su Canale5 Mattino 5 News 1.084.000 (17,8%) e 920.000 (16,3%), Forum 1.600.000 (18,6%). Su Rai2 Fatti Vostri 576.000 (7,9%) e 1.026.000 (9,3%). Su Rai3 Agorà 513.000 (8,5%). Su La7 Coffee Break 242.000 (4,2%), L’Aria che Tira 394.000 (5,9%). Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.890.000 (14,4%), Il Paradiso delle Signore 2.157.000 (18,1%), Vita in Diretta 2.106.000 (17,1%) e 2.530.000 (17,5%). Su Canale5 Beautiful 2.731.000 (18,3%), Una Vita 2.474.000 (17,1%), Uomini e Donne 2.762.000 (21,8%), Amici 2.166.000 (18,3%) GfVip 2.211.000 (18,9%). Pomeriggio5 1.844.000 (14,1%) e 2.109.000 (14,2%). Su Rai3 Geo 1.748.000 (12,1%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 943.000 (6,6%) e 613.000 (8,5%), su Canale5 Coppa Italia Live 1.306.000 (11,1%). Su Rai2 Re Start 254.000 (3%).

