Ascolti Tv 19 febbraio 2023, buona partenza per Resta con Me. Bene Scotti e Fazio

Ascolti 19 febbraio 2023 in prima serata su Rai1 la prima puntata di Resta con Me ha conquistato una media di 3.752.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale5 la nuova edizione de Lo Show dei Record 2.489.000 spettatori con share del 15.9%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.513.000 spettatori pari al 12.5% e Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.578.000 e 10.7%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles 848.000 (4.1%), Blue Bloods 698.000 (3.6%). Su Italia1 Red 971.000 (5.4%). Su Rete4 Zona Bianca 552.000 (3.8%). Su La7 Non è l’Arena 847.000 (5.8%). Su Tv8 4 Hotel 406.000 (2.5%). Sul Nove Sono nata il 23 in replica 319.000 (1.8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.794.000 (23.5%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.017.000 (14.8%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.181.000 (5.8%). Su Rete4 Controcorrente 838.000 (4.2%) e 746.000 (3.6%). Su La7 In Onda 881.000 (4.3%). Su Tv8 4 Ristoranti 667.000 (3.3%). Sul Nove Little Big Italy 241.000 (1.2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.215.000 e 25%. Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! Story 2.933.000 (17.7%). Su Rai2 90° Minuto 715.000 (5.1%) nella prima parte e 638.000 spettatori (3.9%) nei Tempi Supplementari.

Nel daytime da segnalare al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.532.000 con il 19.4% nella prima parte, 2.203.000 spettatori con il 18.8% nella seconda e 2.060.000 spettatori con il 17.5% nella terza. A seguire Da Noi… A Ruota Libera 1.867.000 e 14.6%. Su Canale5 L’Arca di Noè 2.506.000 (17.3%), Amici 2.862.000 (22.4%) e Verissimo 2.337.000 (19.8%) nella prima parte e 2.280.000 spettatori (17.6%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

