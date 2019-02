Ascolti Tv 19 febbraio 2019. Beppe Fiorello doppia Checco Zalone. Bene Rai 2 con Il Collegio e Giovani e influencer

di Marco Castoro

Ascolti Tv di martedì 19 febbraio 2019. La storia di Enzo Muscia, l’uomo che si è ricomprato l’azienda che lo aveva licenziato, interpretato da Beppe Fiorello ha vinto la prima serata. Per Rai1 Il Mondo sulle Spalle ha conquistato 5,9 milioni di spettatori sfiorando il 24% di share. Su Canale 5 Quo Vado?, il film con Checco Zalone, è stato visto da circa 3 milioni di spettatori e dal 12,4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show 1,6 milioni e 8,6%. Su Rai2 Il Collegio 1,9 milioni e 7,8% di share. Su La7 DiMartedì 6,4% contro il 4,7 di #Cartabianca su Rai3, superato anche dalle soap di Rete4: Il Segreto 6,1% e Una Vita 5,3%. Su Tv8 Django Unchained 2,2%, sul Nove Will Hunting – Genio Ribelle 0,9%.



In seconda serata Porta a porta su Rai1 al 13,4%, Giovani e influencer su Rai2 al 5,1%, Linea notte su Rai3 al 5,1%, Uomo d'acqua dolce su Canale5 al 6%, I Griffin su Italia1 al 9,7%. All'ora di cena I soliti ignoti su Rai1 al 20,5%, Striscia la notizia su Canale5 al 18%, Un posto al sole su Rai3 al 7,1%, Tg2 Post su Rai2 4,3%, Stasera Italia su Rete4 al 5%, Otto e mezzo su La7 al 7,8%. C.S.I. su Italia1 al 4,2%.