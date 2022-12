Ascolti Tv 19 dicembre, doppietta di Canale 5 con Striscia e Gf Vip. In seconda serata bene Fame d'Amore

Ascolti 19 dicembre 2022 in prima serata su Canale5 Grande Fratello Vip è stato seguito da una media di 2.819.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Rai1 la prima tv di Le Mans ‘66 La grande sfida 1.874.000 (12.1%). Su Rai3 Report 1.885.000 (10.7%). Su Rai2 Un bacio prima di Natale in prima tv 1.291.000 (6.9%). Su Italia1 Die Hard Un buon giorno per morire 1.150.000 (6.2%). Su Rete4 Il marchese del Grillo 892.000 (5.6%). Sul Nove Ammutta muddica 510.000 (2.9%). Su La7 Grey’s Anatomy 385.000 (2.3%). Su Tv8 Un Natale x 2: 306.000 (1.7%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia 4.218.000 (19.9%). Su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.174.000 (19.6%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.472.000 (6.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.349.000 (6.4%), Un Posto al Sole 1.655.000 (7.7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.582.000 (7.4%). Su Rete4 Stasera Italia 981.000 (4.7%) e 889.000 (4.1%). Su Rai2 Tg2 Post 921.000 (4.3%). Su Tv8 100% Italia 552.000 (2.6%). Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 391.000 (1.8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.884.000 (23.1%). Su Canale5 Caduta Libera 3.155.000 (19.2%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 545.000 (2.7%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 Storie Italiane 886.000 (20.5%) e 1.117.000 (21.2%). Su Canale5 Mattino Cinque News 1.029.000 (23.3%) e 920.000 (21.6%). Su Rai2 Viva Rai2 con Fiorello 657.000 (14%). Al pomeriggio domina su Canale 5 Uomini e Donne 2.414.000 (23.3%).

In Seconda Serata va forte su Rai3 Francesca Fialdini in Fame d’Amore (760.000 spettatori e 6.4% di share) con all’interno la triste e commovente storia di Giada. Su Rai1 Cronache Criminali 318.000 (5.9%). Su Rai2 Re Start 369.000 (3.4%). Su Italia1 Codice Mercury 459.000 (5.6%). Su Rete4 il film Fantozzi 207.000 (4.2%). Su La7 il film Collateral 91.000 (1.6%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 11:45

