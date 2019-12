Ascolti Tv 19 dicembre 2019, All Together Now supera Sanremo Giovani

Ascolti Tv giovedì 19 dicembre 2019. Su Canale 5 All Together Now ha superato i 2,5 milioni di media spettatori pari al 14,7% di share, un risultato che ha permesso a Michelle Hunziker di vincere la sfida con Amadeus e il suo Sanremo Giovani che su Rai1 ha registrato la media di 2,3 milioni e il 13% di share. Su Rai2 Principe Azzurro Cercasi 6,5%. Stesso share di Dritto e Rovescio (6,5%) su Rete4. Su La7 Piazza Pulita 5,9%. Su Italia 1 The Divergent Series: Insurgent 5,6%. Su Rai3 La Ragazza del treno 4,7%. Su Tv8 Revenant Redivivo 2,6%, sul Nove I Pinguini di Mr. Popper 1,6%.

Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno va vicino ai 4,8 milioni con il 19,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,4 milioni e 18,1%. Su Rai2 Tg2 Post 3,2%. Su Italia1 CSI Miami 5,8%. Su Rai3 Non ho l’Età 5,4% e Un Posto al Sole 7,1%. Su Rete4 Stasera Italia 6,2%, su La7 Otto e Mezzo 7,2%. Su Tv8 Guess my Age 2,6%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,5%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità quasi 4,7 milioni (25%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia 3 milioni e 16,6% di share. In seconda serata Porta a porta su Rai1 con Peppino di Capri, Orietta Berti ed Elisa Isoardi fa il 10,6%. Venerdì 20 Dicembre 2019, 11:05

