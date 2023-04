Ascolti Tv 19 aprile 2023, con Chi l'ha visto? Rai3 migliore rete di Viale Mazzini

Ascolti tv 19 aprile 2023 in Prima Serata su Canale 5 la fiction Luce dei Tuoi Occhi 2 ha conquistato una media di 2.668.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.910.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 il finale della quinta stagione di Rocco Schiavone 1.793.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai1 Wonder 1.759.000 e 10.3%. Su Italia 1 Doctor Strange 1.217.000 con il 6.9%. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 478.000 con il 3.5%. Su La7 Atlantide: Emanuela, Mirella, Simonetta L’Ora della Verità 571.000 e 4.3%. Su Tv8 Way Down Rapina alla Banca di Spagna 344.000 con il 2%. Sul Nove Mai Stati Uniti 388.000 e 2.2%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.033.000 con il 20.6%. A seguire Affari Tuoi 4.353.000 e 21.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.722.000 e 18.6%. Su Rai2 Tg2 Post 768.000 con il 3.8%. Su Italia1 NCIS 1.326.000 e 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.349.000 (6.8%), Un Posto al Sole 1.780.000 (8.9%). Su Rete4 Stasera Italia 690.000 (3.5%) e 668.000 (3.3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.370.000 (6.8%). Su Tv8 100% Italia 452.000 con il 2.3%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 490.000 e 2.5%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità ha raccolto 4.057.000 spettatori (26.7%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.100.000 (21.4%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA