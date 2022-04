Ascolti Tv 19 aprile 2022, il Biscione si beve la Rai in Coppa Italia

Ascolti del 19 aprile 2022, in prima serata è la Coppa Italia su cui Mediaset ha intelligentemente investito approfittando della dormita della Rai a dominare la prima serata, trovando anche uno sponsor prestigioso come Frecciarossa. Su Canale 5 la semifinale di ritorno tra Inter-Milan ha inchiodato davanti alla tv una media di 6.890.000 spettatori pari al 28,9% di share (pre e post: 6.330.000 e 26,6%). Su Rai1 la fiction francese La Scogliera dei Misteri tiene botta ma con 3.205.000 (14,4%) non è ai livelli delle altre fiction di Rai1. Su Italia 1 – dalle 21.44 all’1.07 – La Pupa e il Secchione Show non decolla ma nemmeno crolla 1.187.000 (7,7%). Nei talk del martedì sera c’è da registrare il successo di Bianca Berlinguer nei confronti dei competitor Giovanni Floris e Mario Giordano. Su Rai3 Cartabianca 1.208.000 (6,1%), su La7 diMartedì 1.148.000 (5,6%), su Rete4 Fuori dal Coro 872.000 (5,1%). Su Rai2 Piacere sono un po’ incinta 1.086.000 (4,8%). Su Tv8 Spider-Man: Far from Home 477.000 (2,2%). Su Real Time Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio 460.000 (1,9%). Sul Nove Il Primo Cavaliere 303.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time Amadeus tiene il primato, bene l’edizione breve di Striscia che fa da preludio alla partita, perdono quota i talk a causa della partita (soprattutto Tg2 Post che scende al 3,7%). Su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.701.000 (19,1%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 4.092.000 (17,7%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.487.000 (6,1%). Su Rai3 La Scelta I Partigiani Raccontano 950.000 (4,2%), Un Posto al Sole 1.425.000 (5,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.597.000 (5,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.097.000 (4,7%) e 968.000 (3,9%). Su Rai2 Tg2 Post 923.000 (3,7%). Su Tv8 Guess My Age 344.000 (1,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 310.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 viaggia con il vento in poppa L’Eredità 4.400.000 (25%). Su Canale 5 tiene bene Paolo Bonolis con Avanti un Altro! 3.470.000 (20,1%).

In Seconda Serata la Coppa Italia e il traino non eccezionale danno fastidio a Vespa, mentre su Rai2 Diaco conferma i buoni risultati del suo programma. Su Rai1 Porta a Porta 732.000 (8,3%). Su Canale 5 Coppa Italia Live 1.845.000 (12,8%), X Style 393.000 (4,9%). Su Rai2 Ti Sento 546.000 (4,5%), Generazione Z segna 154.000 (2,6%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 436.000 (6%). Su Italia1 il cartone I Griffin 383.000 (9,5%) e 252.000 (8%). Su Rete 4 il film Sedotta da uno Sconosciuto 263.000 (6,8%). Su La7 DiMartedì Più 425.000 (5,4%).

Nel daytime al mattino va forte Mattino Cinque News ha 930.000 (16,1%) e 878.000 (15,8%). Su Rai3 in ribasso Agorà 335.000 (5,8%) e Agorà Extra 273.000 (4,9%). A mezzogiorno va sempre forte il Forum di Barbara Palombelli (1.566.000 e 18,7%) che stacca Antonella Clerici (1.648.000 e 14,2%). Su Rai2 si difende Salvo Sottile con I Fatti Vostri (568.000 e 8,3% nella prima parte e 952.000 con 8,7%) nella seconda. Al pomeriggio domina Maria De Filippi con Uomini e Donne (2.752.000 e 23,6%) e il daytime di Amici (1.982.000 e 18,6%). Bene anche la breve striscia dell’Isola dei Famosi 1.965.000 (19,5%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 11:39

