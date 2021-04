Ascolti Tv 19 aprile 2021, una Fuggitiva con oltre 5 milioni al seguito

Ascolti Tv 19 aprile 2021. In prima serata su Rai1 la fiction La Fuggitiva ha conquistato una media di 5.094.000 spettatori pari al 21,5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.09 - L’Isola dei Famosi 15 è stata seguita da una media di 3.001.000 spettatori e 17,5% (18,3 sul target commerciale e 36,5 tra le donne 20-24 anni). Su Rai3 Report 2.386.000 (9,4%). Su Italia 1 Fast & Furious 6 1.475.000 (6,4%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.151.000 (5,5%). Su Rai2 il film Tutte le Vogliono 1.149.000 (4,4%). Su La7 Chernobyl 510.000 (2,6%). Su Tv8 4 Ristoranti 441.000 (1,7%). Sul Nove Allarme Rosso 346.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.475.000 (20,2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.593.000 (16,9%). Su La7 Otto e Mezzo 2.080.000 (7,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.333.000 (5,1%) nella prima parte e 1.363.000 (5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.002.000 (3,7%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0: 1.242.000 (4,9%). Un Posto al Sole 1.785.000 (6,6%). Su Italia1 CSI 1.187.000 (4,4%). Su Tv8 Guess My Age 517.000 (1,9%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 576.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.850.000 (23,8%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.834.000 (19,6%).

In seconda serata su Rai 1 Sette Storie con Monica Maggioni 814.000 (7,3%). S’è fatta notte con Maurizio Costanzo 356.000 (5,5%). Su Rai 2 Insensibile con Antonio Giuliani 513.000 (3,6%). Su Rai 3 In barba a tutto con Luca Barbareschi 1.043.000 (6,1%), Tg3 LineaNotte 591.000 (6,5%). Su Italia 1 Tiki Taka La Repubblica del pallone con Piero Chiambretti 505.000 (7,50%). Su Rete 4 Quarta Repubblica I saluti con Nicola Porro 435.000 (5%), il film Matrimonio con l’ex 177.000 (3,5%).

