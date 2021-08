Ascolti Tv 19 agosto 2021, i Delitti in Paradiso una serie "doc"

Ascolti Tv 19 agosto 2021. In prima serata su Rai1 l’ultima replica di Doc Nelle tue Mani ha conquistato la media di 2.058.000 spettatori pari al 14,7% di share. Su Rai2 il finale della serie Delitti in Paradiso 1.052.000 (8,6%). Su Italia1 Battiti Live Compilation 859.000 (8,2%). Su Canale5 Viaggio nella Grande Bellezza in replica 1.061.000 (7,7%). Su Rai3 il film Doppio sospetto 877.000 (5,7%). Su Rete4 il film Il bisbetico domato con Adriano Celentano e Ornella Muti 704.000 (4,9%). Su La7 Viaggio a Kandahar 319.000 (2,6%). Su Rai4 Avengement Missione vendetta 454.000 (2,9%). Sul Nove Notte brava a Las Vegas 293.000 (2%). Su Iris Three King 269.000 (1,8%). Su Tv8 la replica de I Delitti del BarLume 240.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.324.000 (20,6%). Su Canale5 Paperissima Sprint 1.930.000 (12%). Su Rete4 Stasera Italia News 758.000 (4,9%) nella prima parte e 1.028.000 (6,4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 865.000 (5,3%). Su La7 In Onda 828.000 (5,2%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 670.000 (4,3%). Su Rai3 Via dei Matti N°0: 505.000 (3,3%). Su Tv8 4 Hotel 476.000 (3%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 242.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.121.000 (26,2%). Su Canale5, in replica, Conto alla Rovescia 1.320.000 (11,5%). Su Rai3 le news della TgR 1.793.000 (14,3%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 11:18

