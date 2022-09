Ascolti Tv 18 settembre 2022, Lolita lascia il segno anche in replica. Al pomeriggio Amici e Verissimo super

Ascolti del 18 settembre 2022 in Prima Serata vince su Rai1 la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco con una media di 2.855.000 spettatori pari al 19,1% di share. Su Canale5 – dalle 21.45 alle 0.58 – l’esordio di Scherzi a Parte 2.048.000 (17,1%). Su Italia1 San Andreas 1.073.000 (6,9%). Su Rai3 Città Segrete 917.000 (5,9%). Su La7 Non è l’Arena 552.000 (4,4%). Su Rete4 Zona Bianca 519.000 (4,1%). Su Rai2 Tg2 Post 613.000 (3,5%), a seguire Bull 447.000 (2,8%). Sul Nove Ficarra e Picone Diciamoci la Verità 262.000 (1,8%). Su Tv8 L’ombra delle spie 196.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 3.968.000 (22,7%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.983.000 (17,1%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans 990.000 (5,7%). Su La7 In Onda 1.024.000 (5,9%). Su Rete4 Controcorrente 837.000 (4,9%) e 878.000 (5%). Su Rai3 Sapiens Un solo Pianeta 702.000 (4%). Su Tv8 4 Ristoranti 520.000 (3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.415.000 (24,9%). Su Canale5 Caduta Libera 2.430.000 (18,1%). Su Rai2 90° Minuto 838.000 (5,8%) e 870.000 (5,2%) nei Tempi Supplementari. Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 1.942.000 (13,5%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 Santa Messa 1.429.000 (22,2%), Angelus 1.874.000 (23,1%), Azzurro Storie di Mare 1.194.000 (20,3%), Linea Verde Estate, il Meglio 2.361.000 (20,6%). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 1.930.000 (14,9%) dalle 14:11 alle 14:54, 1.854.000 (16,8%) dalle 14:59 alle 16:37, e 1.664.000 (16,9%) con I Saluti di Mara in onda dalle 16:42 alle 17:09. A seguire la nuova stagione di Da Noi… A Ruota Libera con Francesca Fialdini 1.501.000 (15,1%). Su Canale5 sbanca il debutto di Amici 2.866.000 (24,1%), Verissimo Pre-Show con Silvia Toffanin 2.324.000 (23,2%), Verissimo fa rima con benissimo 2.401.000 (24,9%) e 1.947.000 (19,2%). Su Rai2 la finale dei Mondiali di Ginnastica Ritmica 492.000 (4%), a seguire la Coppa Davis 683.000 (6,5%). Su Rai3 Mezz’Ora in Più 917.000 (8%).

In Seconda Serata su Rai2 la Domenica sportiva 716.000 (7,5%), su Italia1 Pressing 532.000 (5,4%) e 357 (7,2%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Settembre 2022, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA