Ascolti Tv 18 settembre 2019, vince Rosy Abate. Al mattino boom di Storie Italiane

Ascolti Tv di mercoledì 18 settembre 2019. Vince la prima serata Canale 5 con la serie Rosy Abate 2, vista da oltre 3,5 milioni di media spettatori pari al 17,2% di share. Su Rai1 per A Casa tutti Bene 3,2 milioni e il 14,3% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Francia-Italia 1,6 milioni e il 6,7%. Su Italia 1 I Fantastici 4 il 4,9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1,6 milioni e l’8%. Su Rete4 Fuori dal Coro 4,4%. Su La7 Our Godfather: La vera storia di Tommaso Buscetta 4,1%. Su Tv8 Se solo fosse vero 2%, sul Nove Shooter 2,2%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4,1 milioni e 16,9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 14,2%. Su Rai3 Un Posto al Sole 7%. Su Rete4 Stasera Italia 5,4%, su La7 Otto e Mezzo 6,2%. Su Tv8 Guess my Age 2,2%. Sul Nove Little Big Italy 1,4%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4,3 milioni (24,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 17,9%. Al mattino da segnalare il 20,9% di Storie Italiane. A mezzogiorno La Prova del Cuoco 12,8%, Forum 16,5%, I Fatti Vostri 5,7%. Al pomeriggio Balivo 12,1%, Cuccarini-Matano 15,4%, Uomini e Donne 21%, d’Urso 16,7%, Geo 8,3%, Lo Sportello di Forum 7,1%. Gioved√¨ 19 Settembre 2019, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA