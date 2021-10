Ascolti Tv 18 ottobre 2021, I Bastardi al 21,1% precedono il Gf Vip

Ascolti Tv 18 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 3 conquistano una media di 4.450.000 spettatori pari al 21,1% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip 2.967.000 (19%). Su Italia1 Colombiana 1.298.000 (6%). Su Rai3 Presadiretta 1.295.000 (5,7%). Su Rete4 Quarta Repubblica 840.000 (4,9%). Su La7 TgLa7 Speciale Elezioni 676.000 (3,1%). Su Rai2 Tg2 Post Speciale Ballottaggi Elezioni 2021 dalle 21 alle 22:32 656.000 (2,7%), a seguire Sposami, stupido! 327.000 (1,9%). Su Tv8 Venom 512.000 (2,3%). Sul Nove Little Big Italy 360.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.836.000 (19,8%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.129.000 (16,9%). Su La7 Otto e Mezzo 2.048.000 (8,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.141.000 (4,8%) nella prima parte e 1.023.000 (4,1%) nella seconda parte. Su Rai3 Che Succ3de? 1.247.000 (5,4%) e Un Posto al Sole 1.640.000 (6,7%). Su Italia1 N.C.I.S.Unità Anticrimine 1.349.000 (5,6%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 343.000 (1,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 436.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.071.000 (22,1%). Su Canale5 Caduta Libera! 3.443.000 (19,4%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 2.849.000 (14,7%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Ottobre 2021, 11:10

