Ascolti Tv 18 novembre 2022, Tale e Quale da record per Carlo Conti. Crozza meglio di Propaganda Live

Ascolti del 18 novembre 2022 in Prima Serata su Rai1 la finalissima di Tale e Quale Show Il Torneo ha conquistato una media di 4.780.000 spettatori pari al 28.7% di share. Un record per il programma di Carlo Conti: è la seconda puntata con share più alto in 12 edizioni ed è attualmente la proposta più vista dell’autunno 2022. Su Canale 5 Cado dalle Nubi 2.037.000 (11.5%). Su Rete4 Quarto Grado 1.253.000 (8.3%). Sul Nove Fratelli di Crozza 1.159.000 (5.9%). Su La7 Propaganda Live 830.000 (5.5%). Su Italia 1 Sopravvissuto The Martian 914.000 (5.3%). Su Rai3 Il Ladro di Giorni 778.000 (4%). Su Tv8 MasterChef 411.000 (2,4%). Su Rai2 ATP Finals 2022 399.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.997.000 (24.4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.131.000 (15.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.364.000 (6.8%) e Un Posto al Sole 1.569.000 (7.6%). Su Italia1 NCIS 1.205.000 (5.9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.632.000 (7.9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.058.000 (5.3%) e 1.054.000 (5.1%). Su Tv8 100% Italia 471.000 (2.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! 611.000 (3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.345.000 (25.9%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.218.000 (19.7%).

In seconda serata su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show 742.000 (13.2%). Su Rai1 Tv7 685.000 (12.3%).

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Novembre 2022, 12:05

