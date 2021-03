Ascolti Tv 18 marzo 2021, Carosone le suona pure all'Isola dei Famosi

Ascolti Tv 18 marzo 2021. Prima serata: su Rai1 la fiction Carosello Carosone ha conquistato una media di 5.518.000 spettatori pari al 22,9%. Su Canale 5 - dalle 21.52 all’1.05 – la seconda puntata di L’Isola dei Famosi 15 ha registrato una media di 3.047.000 spettatori pari al 17,9% di share. Su Tv8 l’incontro di Europa League Milan–Manchester United 1.488.000 (5,6%) che su Sky ottiene 1.099.000 abbonati e 4,1%, per un totale share di 9,7%. Su Italia 1 Giustizia Privata 1.513.000 (6,2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 894.000 (4,8%). Su La7 Piazza Pulita 823.000 (4,3%). Su Rai2 Anni 20 non decolla ancora: 415.000 (1,7%). Su Rai3 The Wife Vivere nell’ombra 1.112.000 (4,3%). Sul Nove Cambio Moglie 400.000 (1,7%) nel primo episodio e 290.000 (1,7%) nel secondo.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.520.000 (19,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.326.000 (15,4%). Su La7 Otto e Mezzo 2.179.000 (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.266.000 (4,6%) nella prima parte e 1.084.000 (3,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 987.000 (3,5%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0 con Bollani 1.790.000 (6,6%) e Un Posto al Sole 1.920.000 (6,8%). Su Italia1 CSI Miami 1.451.000 (5,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 585.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.399.000 (24,3%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.881.000 (18,1%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 3.597.000 (15,5%). Su Sky la partita Shakhtar-Roma 410.000 abbonati (1,8%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 – dalle 10.50 alle 11.50 – il Tg1 con l’Inaugurazione del Bosco della Memoria in ricordo delle vittime del Coronavirus 1.184.000 (16,1%).

