Ascolti Tv 18 marzo 2020, Vespa non ha bisogno della mascherina: boom di Porta a Porta

Ascolti Tv mercoledì 18 marzo 2020. Su Rai1 il film in prima tv Assassinio sull’Oriente Express è stato visto da oltre 6,3 milioni di spettatori pari al 22,8% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip è stato seguito da una media di quasi 3,9 milioni pari al 18,8% di share. Su Italia 1 Segnali dal Futuro 6,5%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia 6%. Su Rai3 Speciale Tg3 Ce la Faremo 5,3%. Su Rai2 X Men 2 soltanto il 2,6%. Su La7 Atlantide La Paura e il Coraggio 2,5%. Su Tv8 Antonino Chef Academy 2,1%. Sul Nove Speciale Sono le Venti l’1%. Su Iris La Legge della Notte 2,2%.



In fascia Access Prime Time anche in replica i Soliti Ignoti davanti a Striscia. Seppure allo sprint. Il programma di Amadeus scavalla i 6 milioni con il 19,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia sfiora i 5,9 milioni (18,8%). Su Rai2 Tg2 Post 4,5%. Su Italia1 CSI 4,5%. Su Rai3 Non ho l’Età 4,9% e Un Posto al Sole 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia 5,4%. Su La7 Otto e Mezzo 7,6%. Su Tv8 Guess My Age 2,2%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco l’1,3%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità oltre 6,1 milioni (22,9%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! sfiora i 5 milioni (18,9%). In seconda serata su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da quasi 2,3 milioni di media con il 16,1% di share. Ha fatto meglio pure del Grande Fratello Vip Live su Canale 5 (14,7%). Alle 20 vanno fortissimo i tiggì: Tg1 7.673.000 (25,6%), Tg5 6.478.000 (21,4%). Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 11:43

