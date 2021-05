Ascolti Tv 18 maggio 2021, Rai2 respira con Brignano e ci mette una pezza con Lundini

Ascolti Tv 18 maggio 2021. In prima serata su Rai1 la fiction Il Commissario Montalbano con l’episodio in replica La Danza del Gabbiano ha conquistato una media di 4.418.000 spettatori pari al 20,6%. Su Canale 5 il film in prima tv Ricomincio da Me, con Jennifer Lopez, 2.436.000 (11,4%). Su Italia 1 Le Iene 1.667.000 (10%). Su Rai2 l’ultima puntata di Un’Ora Sola Vi Vorrei con Enrico Brignano 1.464.000 (6,1%). Su Rete4 Fuori dal Coro 896.000 (5,1%). Su La7 diMartedì 1.081.000 (5,1%). Su Rai3 Carta Bianca 817.000 (4%). Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 329.000 (1,5%). Sul Nove Attacco Al Potere Olympus Has Fallen 606.000 (2,7%). Su Rai4 la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021 533.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.106.000 (20,6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.821.000 (15,3%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.815.000 (7,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.131.000 (4,8%) nella prima parte e 1.127.000 (4,5%) nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Post 969.000 (3,8%). Su Italia1 CSI 1.068.000 (4,4%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa Ricorda Franco Battiato 1.731.000 (7,5%). Un Posto al Sole 1.836.000 (7,3%). Su Tv8 Guess My Age 409.000 (1,7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 458.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.253.000 (24,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.114.000 (18,7%). Su Rai2 gli Europei di Nuoto 453.000 (3,4%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 929.000 (11,6%). Su Canale 5 X Style 802.000 (7,4%). Su Rai2 Fuori Tema 531.000 (3,2%), a seguire Una Pezza di Lundini 315.000 (3,6%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 441.000 (5,6%). Su Italia1 APB è visto 431.000 (9.6%) nel primo episodio e 331.000 (9,6%) nel secondo. Su Rete 4 Franco Battiato Special 179.000 (4,4%). Su La7 diMartedì Più (dalle 0.03 alle 0.53) 353.000 e 4,4%.

