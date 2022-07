Ascolti Tv 18 luglio 2022, in 3 milioni delusi dal calcio femminile. Nel preserale plebiscito per Reazione a Catena

Ascolti del 18 luglio 2022 in prima serata su Rai1 l’incontro Italia-Belgio valevole per gli Europei di calcio femminile è stato tristemente seguito da una media di 2.914.000 spettatori pari al 18,2% di share. Su Canale 5 la replica di Zelig 2.082.000 (15,9%). Su Italia 1 il debutto della nona stagione di Chicago PD 1.020.000 (6,5%). Su Rai2 la serie 911: 975.000 (6%), a seguire 911 Lone Star 874.000 (5,8%). Su Rete4 Zona Bianca 806.000 (6,4%). Su Rai3 Report 767.000 (5%). Su Tv8 la seconda stagione di Gomorra La Serie 423.000 (2,8%). Su La7 la serie Domina 287.000 (2,3%). Sul Nove Diverso da Chi? 328.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 2.624.000 (15,9%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.186.000 (7,3%). Su Rai3 Viaggio in Italia 850.000 (5,5%), Un Posto al Sole 1.346.000 (8%). Su La7 In Onda 1.070.000 (6,4%). Su Rai2 Tg2 Post 937.000 (5,6%). Su Rete4 Controcorrente 813.000 (5,1%) e 897.000 spettatori (5,4%). Su Tv8 4 Hotel 400.000 (2,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 287.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.317.000 (27,4%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.837.000 (16%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 1.884.000 (14,5%).

In Seconda Serata su Rai1 Cose Nostre 709.000 (7,1%). Su Rai2 Calcio Totale 370.000 (3,6%). Su Rai 3 Il Fattore Umano 454.000 (4,6%). Su Italia1 The Cleaning Lady 451.000 (4,6%). Su Rete 4 Motive 162.000 (4,3%).

