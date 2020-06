Ascolti Tv, 18 giugno 2020. A Veronica Gentili i complimenti di Silvio Berlusconi

Ascolti Tv giovedì 18 giugno 2020. Su Rai1 la replica di Che Dio ci Aiuti 5 è stata seguita da una media di oltre 2,6 milioni di spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 la serie New Amsterdam 2 1,9 milioni e 10,4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 7,5%. Su La7 la prima puntata di Chernobyl 6,5%. Su Rai2 il film Paradise Beach Dentro l’incubo 6,4%. Su Italia1 Emigratis 2 in replica 5,4%. Su Rai3 Ogni Cosa è Illuminata 2,9%. Su Tv8 Un’estate da ricordare 2,2%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4,8 milioni e il 21%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,1 milioni e 17,9%. Su La7 Otto e Mezzo 1.814.000 (7,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.073.000 (4,9%) nella prima parte e 1.156.000 (5%) nella seconda. Con Veronica Gentili che riceve i complimenti anche da Silvio Berlusconi. Su Rai2 Tg2 Post 810.000 spettatori (3,5%). Su Italia1 CSI 7 4,8%. Su Rai3 Last Cop L’Ultimo Sbirro 2,1%. Su Tv8 la replica di Guess My Age 2,2%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco in replica l’1%. Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 10:52

