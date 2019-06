Ascolti Tv 18 giugno 2019, sei milioni e mezzo di telespettatori hanno seguito le Azzurre

Ascolti Tv di martedì 18 giugno 2019. Su Rai1 Italia–Brasile di calcio femminile ha raggiunto l’invidiabile media di 29,3% di share e 6 milioni e mezzo di spettatori. Su Canale5 La scuola più bella del mondo al 10,3% e 2,2 milioni. Su Rai2 con Love is all you need al 7%, su Rai3 #Cartabianca al 4,7%, su Italia1 Transformers 5,5%, su Rete4 Freedom 5,5%, su La7 Speciale l’aria che tira 4,4%.

Nella fascia Access prime time Paperissima Sprint su Canale5 al 12,7%, Un posto al sole su Rai3 al 7%, Otto e mezzo su La7 al 6,5%. Stasera Italia su Rete4 al 4,1%, Tg2 Post su Rai2 3,4%, C.S.I. su Italia1 al 3,2%. Nel Preserale Reazione a catena su Rai1 al 24%, Caduta libera! su Canale5 al 20,1%. In seconda serata Porta a porta su Rai1 all’11,5%, Ziggy Morgan racconta Bowie su Rai2 al 2,7%, Linea notte su Rai3 al 5,6%, Confessione Reporter su Rete4 al 4,5%. Mercoledì 19 Giugno 2019, 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA