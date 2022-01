Ascolti Tv 18 gennaio 2022, vince la Juve. Savino e Brignano superano i talk

Ascolti del 18 gennaio 2022. In prima serata su Canale5 la Juve vince anche in tv non solo in Coppa Italia contro la Sampdoria: 4.030.000 spettatori e 16,8% di share. Su Rai1 Meraviglie, la quarta ed ultima puntata del programma di Alberto Angela 2.943.000 (14,1%). Su Italia1 Back to School, la terza puntata del programma condotto da Nicola Savino 1.293.000 (7%). Su Rai2 Un’ora sola vi vorrei, lo show comico di Enrico Brignano 1.671.000 (6,8%). Così la sfida dei talk in prima serata: vince Giovanni Floris su La7 con DiMartedì 1.328.000 (6,4%). Su Rete4 Fuori dal coro con Mario Giordano 986.000 (5,8%). Su Rai 3 #Cartabianca, con Bianca Berlinguer 1.015.000 (5,1%). Su Tv8 la commedia Un volo a Natale 564.000 (2,5%). Su Real Time la terza puntata di Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio fa più spettatori di Nove: 508.000 (2,1%). Su Nove il film Milano-Palermo: il Ritorno con Giancarlo Giannini e Raoul Bova 391.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.407.000 (21,4%), su Canale5 Striscina la Notizina 3.930.000 (16%), su Rai3 Un Posto al Sole 1.713.000 (6,8%), su La7 Otto e Mezzo 1.930.000 (7,7%), su Rete4 Stasera Italia 1.159.000 (4,7%) e 918.000 (3,6%), su Rai2 Tg2 Post 959.000 (3,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.692.000 (22,8%), Tg1 5.644.000 (24,2%), su Canale5 Avanti un Altro! 3.786.000 (18,8%), Tg5 4.740.000 (20,3%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 UnoMattina – 1.045.000 (17,6%), Storie Italiane 1.018.000 (17,5%) e 1.093.000 (16,2%), È Sempre Mezzogiorno 1.947.000 (16,9%), su Canale5 Mattino 5 News 1.112.000 (18,7%) e 1.075.000 (18,5%), Forum 1.559.000 (17,7%), su Rai2 Fatti Vostri 580.000 (7,8%) e 948.000 (8,4%), su Rai3 Agorà 492.000 (8,4%) e 445.000 (7,6%). Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 1.896.000 (14,7%), Il Paradiso delle Signore 2.057.000 (17,5%), La vita in diretta 2.428.000 (16,8%). Su Canale5 Beautiful 2.542.000 (16,8%), Una vita 2.505.000 (17,4%), Uomini e Donne 2.803.000 (22,6%), Amici di Maria 2.266.000 (19,3%), Grande Fratello Vip striscia quotidiana 2.254.000 (19,6%), Pomeriggio Cinque 2.165.000 (14,5%). Su Rai2 Detto Fatto 480.000 (4,1%), su Rai3 Geo 1.883.000 (12,9%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta con Giorgia Meloni ospite di Bruno Vespa 671.000 (8,9%), su Canale 5 Coppa Italia Live 1.046.000(6,9%), su Rai2 Bar Stella 516.000 (4,1%), su Rai3 Tg3 Linea Notte 440.000 (5,8%), su Italia1 Classe Z 364.000 (7,2%).

