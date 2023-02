Ascolti Tv 18 febbraio 2023, vince Maria De Filippi ma Carlo Conti tiene la scia

Ascolti 18 febbraio 2023 in prima serata su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:28 alle 00:50, ha conquistato una media di 4.086.000 spettatori con share del 27.7%. Su Rai1 la prima puntata di Tale e Quale Sanremo, in onda dalle 21:35 alle 00:37, è stata vista da una media di 3.598.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Rai2 F.B.I. 804.000 (4.5%). Su Italia1 Biancaneve e il cacciatore 773.000 (4.6%). Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens Un solo pianeta 681.000 (4.2%). Su Rete4 I due superpiedi quasi piatti 632.000 (3.8%). Su La7 La grande fuga 313.000 e 2%. Su Tv8 4 Ristoranti 340.000 (1.9%). Sul Nove Frecciarossa Final Eight 59.000 (0.3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.342.000 (23.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.359.000 e 18%. Su Rai2 Tg2 Post 656.000 (3.5%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.199.000 (6.4%). Su Rai3 Le Parole 1.409.000 pari al 7.5%. Su Rete4 Controcorrente 784.000 (4.2%) e 708.000 (3.8%). Su La7 In Onda 791.000 (4.2%). Su Tv8 4 Ristoranti 581.000 e 3.1%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.054.000 e 25.4%. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 3.210.000 (20.5%).

In Seconda Serata su Rai1 Ciao Maschio 694.000 e 13.4%. Su Canale5 Tg5 Notte 959.000 (19.7%). Su Rai2 Tg2 Dossier 304.000 (2.2%) e Tg2 Storie 192.000 (2.2%). Su Italia1 Il cavaliere del Santo Graal 304.000 (4.3%). Su Rai3 Tg3 Mondo 356.000 e 3.5%. Su Rete4 Il padrino 223.000 (3.2%). Su La7 TgLa7 Notte 155.000 (2%).

Nel daytime da segnalare il pomeriggio di Canale5: Beautiful 2.846.000 (21%), Terra Amara 2.621.000 (24.4%), Verissimo 2.183.000 (23%) nella prima parte e 2.156.000 (19.3%) nella seconda chiamata Giri di Valzer.

