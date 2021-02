Ascolti Tv 18 febbraio 2021, in prima serata bene le suore e La Pupa e il Secchione. Crolla Canale 5

Ascolti Tv 18 febbraio 2021. Prima serata: su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti ha conquistato una media di 5.516.000 spettatori pari al 22,9% di share (primo episodio: 5.699.000 e 21,3%; secondo episodio: 5.352.000 e 24,8%). Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa 1.436.000 (7,5%). Su Canale 5 Animali fantastici e dove trovarli 1.286.000 (6,5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.166.000 (6,1%). Su La7 PiazzaPulita 1.086.000 (5,7%). Su Rai3 – dalle 21.34 alle 23.50 – la seconda puntata di Lui è Peggio di me 975.000 (4,2%). Su Tv8 Granada-Napoli di Europa League 1.256.000 (4,7%) mentre su Sky ottiene 468.000 (1,8%). Su Sky Uno Masterchef 1.079.610 abbonati con il 3,9% di share. Su Rai2 Gods of Egypt 819.000 (3,7%). Sul Nove Un Amore a Cinque Stelle 510 .000 (2,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.885.000 (17,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.692.000 (13,3%). Su La7 Otto e Mezzo 2.118.000 (7,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.237.000 (4,6%) nella prima parte e 1.081.000 (3,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.014.000 (3,6%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.550.000 (5,7%), Un Posto al Sole 1.708.000 (6,1%). Su Italia1 CSI Miami 1.175.000 (4,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 625.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.711.000 (21,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.507.000 (16,6%). Su Rai2 - dalle 17.57 alle 19.54 – Rai Parlamento Speciale 422.000 (2,3%). Fa meglio La7 – dalle 17.05 alle 19.55 – con TgLa7 Speciale 544.000 (3,3%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 3.204.000 (14,4%). Rai Parlamento Speciale 1.295.000 (5,2%). Alle 20 Tg1: 5.677.000 (22,8%), Tg5: 4.532.000 (17,8%), TgLa7: 1.460.000 (5,7%). Così l’Europa League su Sky: Stella Rossa-Milan 623.000 (2,7%), Braga-Roma 193.000.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.118.000 (11,5%).

