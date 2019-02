Ascolti Tv 18 febbraio 2019, Montalbano detta legge e Fazio vola prendendo la scia

di Marco Castoro

Ascolti Tv di lunedì 18 febbraio 2019. Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Un Diario del ‘43 con Luca Zingaretti ha conquistato 10.150.000 spettatori pari al 43,3% di share. L’introduzione di Andrea Camilleri a 9,2 milioni con il 33,6%. Su Canale 5 Deepwater: Inferno sull’oceano 2 milioni di spettatori pari all’8,8% di share. Alle restanti reti le briciole. Su Rai2 Realiti Sciò – Il Film 3%. Su Italia 1 Così è la Vita 4,5%. Su Rai3 Quel Mostro di suocera 3,7%. Meglio su Rete4 Quarta Repubblica 5%. Su La7 Grey’s Anatomy 2,4%. Su Tv8 Agente 007 – Il Mondo non Basta 1,3%, sul Nove Pizza Hero – La Sfida dei Forni 1,3%.



In seconda serata bene Fabio Fazio con 2.094.000 di media spettatori e il 23,2% di share. Applausi su Rai2 per Buon Compleanno Faber con il 4%. Ultimo aggiornamento: 10:46