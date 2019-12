Ascolti Tv 18 dicembre 2019, pomeriggio record per Uomini e Donne. Piace il teatro di Salemme

Giovedì 19 Dicembre 2019, 11:22

Ascolti Tv mercoledì 17 dicembre 2019. Su Rai1 Giorgio Ambrosoli, Il Prezzo del Coraggio non arriva alla media di 2,5 milioni di spettatori pari all’11,9% di share. Fa meglio Canale 5 con il Viaggio nella Grande Bellezza Il Vaticano che raggiunge il 12,4%. Buona performance su Rai2 per Salemme il bello… della diretta! con la commedia Sogni e Bisogni (media di circa 1,5 milioni e 7% di share). Su Italia 1 Il Settimo 6,1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2,1 milioni di media e 10,7%. Su Rete4 #CR4 La Repubblica delle Donne 5,2%. Su La7 Speciale Non è l’Arena In piazza a Mezzojuso 4,2%. Su Tv8 Natale fuori città 2,7%, sul Nove Una Bugia di Troppo 1,9%.In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,5 milioni di spettatori con il 22,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4 milioni e il 16,1%. Su Rai2 Tg2 Post 2,9%. Su Italia1 CSI Miami 5,2%. Su Rai3 Non ho l’Età 4,8% e Un Posto al Sole 7,2%. Su Rete4 Stasera Italia 5,1%, su La7 Otto e Mezzo 6,2%. Su Tv8 Guess my Age 2,4%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 2,1%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,7 milioni (24,3%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia 3 milioni e 16,1%. Da segnalare nel pomeriggio gli ascolti da prima serata per Uomini e donne con Maria De Filippi: nuovo record di share con la puntata di ieri che sfiora il 26%, pari a 3 milioni 237 mila spettatori. In seconda serata Porta a Porta con ospite Luigi Di Maio fa il 9% di media.