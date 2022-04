Ascolti Tv 18 aprile 2022, nell'uovo di Pasquetta c'è la sorpresa Boccia-Clementino

Ascolti del 18 aprile 2022. In prima serata su Rai1 Nero a Metà 3 ha conquistato una media di 3.788.000 spettatori pari al 18,5% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2.192.000 (16%). Su Rai2 Made in Sud 2022 con l’inedita coppia Clementino e Lorella Boccia al timone è partito con il piede giusto 1.362.000 (8,2%). Su Rai3 la Pasquetta non fa bene a Report 1.308.000 (6,3%). Su Rete4 Controcorrente 781.000 (4,9%). Su Italia 1 il MSC Crociere Il Viaggio della Musica di Battiti Live 507.000 (2,9%). Su La7 Servant of the People 444.000 (2,1%). Sul Nove True Lies 400.000 (2,2%). Su Tv8 La Bella e la Bestia 360.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.480.000 (20,6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.341.000 (15,2%). Su La7 Otto e Mezzo 1.313.000 (6%). Su Rete4 Stasera Italia 971.000 (4,6%) e 882.000 (4%). Su Rai2 Tg2 Post 997.000 (4,5%). Su Italia1 NCIS 1.240.000 (5,8%). Su Rai3 La Scelta dei Partigiani 780.000 (3,8%) e Un Posto al Sole 667.000 (3,5%). Su Tv8 Guess my Age 292.000 (1,4%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 221.000 (1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.487.000 (20,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 2.849.000 (17,5%).

In Seconda Serata su Rai1 Via delle Storie 805.000 (7,2%). Su Canale 5 Tg5 Notte 568.000 (17,3%). Su Rai2 Il Commissario Lanz 266.000 (4,6%). Su Rai 3 Fame d’Amore segna 551.000 (4,1%). Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone 218.000 (4,2%). Su Rete4 Con quale, Amore, con quanto Amore 144.000 (3,3%).

