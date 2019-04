Ascolti Tv 18 aprile 2019. La Carrà non decolla. Bene Colorado. Il Costanzo Show fa breccia anche tra i giovani

Ascolti Tv di giovedì 18 aprile 2019. Su Rai1 Mentre Ero Via ha conquistato 4 milioni e mezzo di media spettatori, pari al 20,8% di share. Su Canale 5 Tutte le Strade Portano a Roma 1,9 milioni e l’8,5%. Su Rai2 Il Paradiso per Davvero 4,4% di share. Su Italia 1 Colorado un milione e mezzo di spettatori e il 7,4%. Su Rai3 A Raccontare Comincia Tu con Raffaella Carrà che ha ospitato Riccardo Muti non va oltre 1,2 milioni e il 4,9%. Un peccato perché il programma è ben curato. Su Rete4 Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio 4,5%. Su La7 PiazzaPulita con Corrado Formigli 5,5%. Su Tv8 Diretta Gol Europa League 7,5% con 1,8 milioni di media spettatori. Su SkySport Napoli-Arsenal 983.000 telespettatori e il 4,2% degli abbonati. Cattelan su SkyUno è stato seguito da 210 mila abbonati. Sul Nove Tutta la Verità 1,5%.



In fascia Access su Rai1 I Soliti Ignoti 4,3 milioni e 18,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia sfiora i 4 milioni con il 16,6%. Su Rai2 Tg2 Post 2,5%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia 4,2%, mentre su La7 Otto e Mezzo 7,2%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,2 milioni (25,4%), su Canale 5 Avanti un Altro! 3,5 milioni e il 21,8% di share. In Seconda serata Porta a porta su Rai1 al 12,6%, Stracult live show su Rai2 al 2%, Linea notte su Rai3 al 3,8%, Maurizio Costanzo Show su Canale5 al 12,1% con una media di un milione e 45 mila telespettatori di media. Programma da sempre cult ed evergreen visto che conquista anche la platea giovane: sul target 15-24 anni share del 16,4%. © RIPRODUZIONE RISERVATA