Ascolti Tv 18 agosto 2022, oltre 3,2 milioni di media per Reazione a Catena

Ascolti del 18 agosto 2022 in prima serata su Rai1 per la serie Purché finisca bene il film Il mio Vicino del Piano di Sopra è stato visto da una media di 1.934.000 spettatori pari al 14,6% di share. Su Rai2 gli Europei di atletica leggera 1.780.000 (12,8%). Su Canale 5 il film Il Grande Salto con Ricky Memphis e Marco Giallini 1.385.000 (9,9%). Su Italia 1 la serie FBI: Most Wanted 1.046.000 (7,4%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 717.000 (6,7%). Su La7 In Onda con ospite Carlo Calenda 584.000 (4,1%). Su Tv8 Fiorentina-Twente di Conference League 641.000 (4,6%). Su Rai3 La Grande Storia 452.000 (3,4%). Sul Nove il film Ip Man 304.000 (2,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè dedicato a Giorgio Gaber 2.859.000 (18,8%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.129.000 (13,9%). Su Italia1 NCIS New Orleans 917.000 (6,1%). Su Rete4 Controcorrente 792.000 (5,1%) e 976.000 (6,4%). Su La7 In Onda 833.000 (5,4%). Su Rai2 Tg2 Post 814.000 (5,4%). Su Rai3 Viaggio in Italia 534.000 (3,6%) e Il Santone 482.000 (3,2%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 286.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.255.000 (26,8%). Su Canale 5 Avanti un Altro! in replica 1.589.000 (13,6%). Su Rai2 la ginnastica artistica 798.000 (6,3%) e l’Atletica Leggera 985.000 (6,8%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 2.111.000 (16,5%).

Nel daytime al pomeriggio da segnalare su Rai1 Estate in Diretta 1.390.000 (17,3%). Su Canale5 Beautiful 2.160.000 (19,5%), Terra Amara 1.913.000 (19,8%). Su Rai 2 gli Europei di nuoto, i Tuffi 853.000 (9,8%).

