Ascolti Tv 17 ottobre 2022, contro il Gf Vip non c'è speranza per i Sopravvissuti. Liorni vicino al 30%

Ascolti del 17 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 la fiction Sopravvissuti è stata seguita soltanto da una media di 2.748.000 spettatori pari al 15,4% (primo episodio: 2.979.000 – 14,9%, secondo: 2.511.000 – 16%). Fa meglio su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.21 – il Grande Fratello Vip 7 con una media di 2.652.000 spettatori pari al 20,8% di share (GF Vip Night: 1.116.000 – 29,5%, Live: 645.000 – 19,8%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile sfiora il 10% con 1.535.000 (9,8%). Su Italia 1 il film The Foreigner 1.190.000 (6,5%). Su Rai3 Presa Diretta 930.000 (4,9%). Su Rete4 Quarta Repubblica 918.000 (6,2%). Su La7 Conflitto di Classe 462.000 (2,5%). Su Tv8 la quarta stagione di Gomorra La Serie 327.000 (1,7%). Sul Nove Little Big Italy 516.000 (2,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.706.000 (21,8%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.533.000 (16,4%). Su Rai2 Tg2 Post 810.000 (3,7%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.371.000 (6,4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.496.000 (7%). Un Posto al Sole 1.585.000 (7,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.189.000 (5,6%) e 1.123.000 (5,2%). Su La7 Otto e Mezzo 1.786.000 (8,2%). Su Tv8 100% Italia 352.000 (1,6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 559.000 (2,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.762.000 (28,2%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.873.000 (17,8%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 la buona performance di Uno Mattina con Massimiliano Ossini 875.000 (20,3%), Storie Italiane 812.000 (19,8%). Su Canale 5 Mattino Cinque News 873.000 (19,6%) e 828.000 (20,1%).Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.454.000 (15,2%), Il Paradiso delle Signore 1.772.000 (22,6%), Vita in Diretta 2.033.000 e 21,7% (presentazione: 1.501.000 – 19,5%). Su Canale5 Uomini e Donne 2.356.000 (25%), Amici 1.632.000 (20,9%), Grande Fratello Vip 1.423.000 (18,4%), Pomeriggio Cinque 1.312.000 e 14,1% (Presentazione 1.007.000 – 12,3%, Saluti: 1.377.000 – 12,7%).

