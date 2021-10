Ascolti Tv 17 ottobre 2021, Cuori mira dritto al cuore del pubblico

Ascolti Tv 17 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 l’esordio della fiction Cuori ha conquistato una media di 4.123.000 spettatori pari al 19,4% di share (primo episodio: 4.332.000 e 18,6%, secondo: 3.954.000 e 20,3%). Su Canale 5 Scherzi a Parte 2.664.000 (14,6%). Su Rai2 la dodicesima stagione di NCIS Los Angeles 1.049.000 (4,4%), a seguire NCIS News Orleans 922.000 (4%). Su Italia1 il film in prima visione Skyscraper 1.001.000 (4,6%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.388.000 (10,1%) e 1.455.000 spettatori (7,6%) ne Il Tavolo in onda dalle 22.14 alle 23.38. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 691.000 (3,8%). Su La7 Atlantide 421.000 (2,6%). Su Tv8 in prima visione free Masterchef Italia 10: 489.000 (2,8%). Sul Nove Rocky 262.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.660.000 (19,7%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.001.000 (12,6%). Su Rai3 la presentazione di 32 minuti di Che Tempo che Fa 1.575.000 (7,1%). Su Italia1 NCIS 1.148.000 (4,9%). Su Rete4 Controcorrente 1.030.000 (4,4%) nella prima parte e 908.000 (3,8%) nella seconda. Su La7 In Onda 847.000 (3,6%). Su Tv8 Quattro Ristoranti 434.000 (1,8%). Sul Nove Little Big Italy 351.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.918.000 (20,1%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.209.000 (16,9%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 776.000 (4,6%). Su Rai3 le edizioni del TgR 2.822.000 (14%). Su Tv8 la Superbike 302.000 (1,7%) e 429.000 (2%).

Nel Daytime su Rai1 l’Angelus 2.134.000 (20,8%), Linea Verde 2.903.000 (21,6%), Domenica In 2.516.000 (16,8%) nella prima parte e 2.210.000 (17,1%) nella seconda, Da Noi… A Ruota Libera 1.809.000 (13,7%). Su Canale 5 L’Arca di Noè 2.337.000 (14,7%), Amici di Maria De Filippi 2.466.000 (17,7%), Verissimo 2.111.000 (17,2%) dalle 16.30 alle 17.41, e 2.154.000 (15,7%) dalle 17.46 alle 18.38 in Verissimo Giri di Valzer.

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 509.000 (5,6%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 1.147.000 (9,4%) dalle 23.10 alle 0.34. L’Altra DS segna 282.000 spettatori e il 5%. Su Italia1 Pressing 561.000 (4,3%) negli Highlights e 405.000 (6,7%) dalle 0.05 all’1.39. Su Rai 3 TG3 Mondo 470.000 (5%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 11:33

