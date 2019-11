Ascolti Tv 17 novembre 2019, Pezzi unici parte con il vento in poppa. Bene le Iene e Fazio

Ascolti Tv domenica 17 novembre 2019. Oltre 4,6 milioni di media spettatori e il 20% di share per la prima puntata della fiction di Rai1 Pezzi unici con Sergio Castellitto, Irene Ferri e Giorgio Panariello. Su Canale 5 La Caccia Monteperdido 2,1 milioni e 9,4%. Su Rai2 sono 2,1 milioni gli spettatori di Che tempo che fa, pari all'8,4% di share, con un picco di quasi 3 milioni di spettatori (2.947.000 e l'11,26%), che hanno seguito il programma di Fabio Fazio con ospiti Michel Platini, Raffaella Carrà, Antonio Albanese, Fiona May e la figlia Larissa Iapichino. Il Tavolo è stato seguito da quasi 1,5 milioni (7,8%). Su Italia1 Le Iene superano i 2,2 milioni con il 12,8% di share. Su La7 Non è L’Arena 1,3 milioni con il 6.6%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 del Brasile è stato seguito da oltre 1,7 milioni con il 7,3% di share. Su Rai3 Snowden 3,6%. Su Rete4 The Bourne Ultimatum Il ritorno dello sciacallo 3,5%. Sul Nove Pizza Hero La Sfida dei Forni 1,5%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti 5,4 milioni e 20,7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,3 milioni e 12,7%. Su Italia1 CSI Miami 5,5%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 4,9%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura 4%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 1,9%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,6 milioni (20,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 4,2 milioni (19,2%). Su Rai2 Il Collegio in replica (1,9%). Che Tempo Che Farà 3,1%. Al pomeriggio su Rai1 Domenica In oltre 3,7 milioni pari al 20%. Testa a testa nella sfida tra Francesca Fialdini e Barbara d’Urso. Da Noi… A Ruota Libera 2.578.000 spettatori pari al 14,5%. Domenica Live 2.537.000 spettatori con il 14,5%. Lunedì 18 Novembre 2019, 11:20

