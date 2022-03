Ascolti Tv 17 marzo 2022, oltre 6 milioni e mezzo stregati da Doc Argentero

Ascolti del 17 marzo 2022. In prima serata su Rai1 l’ultima puntata di Doc Nelle tue Mani 2 ha conquistato una media di 6.526.000 spettatori pari al 30,6% di share (primo episodio 6.722.000 e 28,4%, secondo 6.327.000 e 33,5%). Su Canale5 il film Quo vado? Con Checco Zalone 2.489.000 (11,4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.146.000 (6,9%). Su La7 Piazzapulita 1.009.000 (6,1%). Su Italia1 Animali fantastici: I crimini di Grindelwald 961.000 (4,7%). Su Rai3 Amore Criminale 782.000 (3,5%). Su Tv8 la partita di Conference League Roma-Vitesse 834.000 (3,4%) nel primo tempo e 831.000 (3,7%) nel secondo. Su Rai2 Tognazzi La voglia matta di vivere 599.000 (2,6%). Sul Nove Putin Il sogno di un nuovo impero 327.000 (1,5%). Su SkyUno Pechino Express 348.000 abbonati (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.596.000 (22,9%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.737.000 (15,2%). La7 Otto e Mezzo 1.771.000 (7,3%). Su Rete4 Stasera Italia 987.000 (4,2%) e 1.041.000 (4,2%). Su Rai2 Tg2 Post 1.015.000 (4,1%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 1.433.000 (5,9%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.284.000 (5,5%), Un Posto al Sole 1.685.000 (6,9%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 399.000 (1,6%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti 326.000 (1,4%). Su Tv8 il prepartita di Roma-Vitesse 280.000 (1,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.899.000 (24,6%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.818.000 (19,9%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 996.000 (13,2%). Su Canale5 Tg5 Notte 837.000 (7,4%). Su La7 TgLa7 265.000 (6,3%). Su Rai2 Anni 20 Notte 148.000 (1,3%). Su Rai3 Sopravvissute 517.000 (3,6%), Tg3 Linea Notte 352.000 (4,8%). Su Rete4 Cuore matto… matto da legare 167.000 (4,5%). Su Italia1 Blade Runner 235.000 (4,3%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 11:28

