Ascolti Tv 17 marzo 2021, il ritorno di Schiavone porta Rai2 in doppia cifra

Ascolti Tv 17 marzo 2021. Prima serata: su Rai1 il film Green Book ha conquistato una media di 4.255.000 spettatori pari al 18,1% di share. Su Canale5 il film Sole a Catinelle 2.692.000 (11,2%). Su Rai2 la prima puntata della nuova stagione di Rocco Schiavone 2.703.000 (10,9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.335.000 (10,3%). Su Tv8 Italia’s Got Talent 1.222.000 (5,1%). Su Italia1 Edge of Tomorrow Senza domani 1.140.000 (4,7%). Su Rete4 Stasera Italia Speciale 831.000 (3,6%). Su RealTime Matrimonio a Prima Vista Italia 677.000 (2,5%). Su La7 C’eravamo tanto amati 451.000 (2%). Su Sky Bayern Monaco-Lazio di Champions 417.000 abbonati (1,6%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 399.000 (1,5%). Su Iris A History of Violence 369.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.285.000 (18,7%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.523.000 (16%). Su La7 Otto e Mezzo 2.304.000 (8,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.449.000 (5,2%) nella prima parte e 1.068.000 (3,7%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.273.000 (4,5%). Su Rai3 Via dei Matti n°0 con Bollani 1.572.000 (5,8%) e Un Posto al Sole 1.867.000 (6,6%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.481.000 (5,3%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 590.000 (2,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 594.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.329.000 (23,8%). Su Canale5 Avanti un Altro! 4.227.000 (19,5%). Su Italia1 Amici 797.000 (4%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 3.521.000 (15%). Alle 19 Tg3: 2.851.000 (14%), alle 20 Tg1: 6.194.000 (23,9%), Tg5: 5.221.000 (19,9%), TgLa7: 1.495.000 (5,7%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 957.000 (11,4%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 748.000 (9,6%). Su Canale5 X-Style 874.000 (7%). Su Rai2 ReStart 536.000 (5%). Su Italia1 Pressing Champions League 440.000 (5,6%).

Su Tv8 Scemi da Matrimonio 398.000 (3,7%). Su Rete4 L’innocente 167.000 (2,9%). Su La7 Brutti, sporchi e cattivi 105.000 (1,9%). Sul Nove Fratelli di Crozza 256.000 (1,7%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA