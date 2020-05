Ascolti Tv 17 maggio 2020, L'Allieva 2 mette in fila D'Urso, Fazio e Giletti

Ascolti Tv domenica 17 maggio 2020. Su Rai1 L’Allieva 2 in replica sfiora i 4 milioni di media spettatori pari al 16,3% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso fa il 12,6%. Su Rai2 Che Tempo che Fa l’8,3% (Il Tavolo 7,6%). Su La7 Non è l’Arena 7,1% (Non è L’Arena Prima Pagina 6,5%). Su Rete4 Troy 5,4%. Su Italia1 2 Single a Nozze Wedding Crashers 5%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura 4,6%. Su Tv8 I Delitti del BarLume La briscola in cinque 2,8%, sul Nove Little Big Italy 1,8%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 19,4% e poco meno di 5 milioni di media spettatori, su Canale 5 Paperissima Sprint 3,5 milioni e 14,2%. Su Italia1 CSI Miami 4,3%. Su Rete 4 Stasera Italia 4,6%. Su Rai3 Che ci Faccio Qui 4,9% di share. Su Tv8 4 Ristoranti 2,8%. Sul Nove Little Big Italy 1,6%.



Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4,1 milioni (21,5%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3 milioni (16,5%). Su Rai2 Che Tempo che Farà piace 3,3%. Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 17,7% con oltre 3 milioni di media spettatori nella prima parte e il 17,9% con 2,5 milioni nella seconda. Da Noi A Ruota Libera 1,9 milioni (14,2%).

