Ascolti Tv 17 maggio 2019. La serata del Biscione. Vincono Bonolis e Striscia. Caduta Libera e Tg5 vicini al sorpasso

Ascolti Tv di venerdì 17 maggio 2019. Su Canale 5 Ciao Darwin con una media di 4,4 milioni di spettatori e il 24,6% di share vince la serata, superando nettamente La Corrida di Rai1 (3,6 milioni e 17,4%). Su Rai2 Non Stop 6,3% di share. Su Rete4 Quarto Grado 5,8%. Su La7 Propaganda Live 5,5%. Sul Nove Fratelli di Crozza 1.235.000 spettatori (5,2%). Su Rai3 L’Aquila Grandi Speranze 4,5%. Su Italia 1 il film Mad Max Fury Road 3,7%. Su Tv8 4 Ristoranti 2%.



Nella fascia Access Prime Time vince Striscia la Notizia su Canale 5 con 4,5 milioni e il 19,4%. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4 milioni e 17,5%. Su Rai2 Tg2 Post 4%. Su Italia1 CSI 5,2%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia 4,9%, su La7 Otto e Mezzo 8,2%. Su Tv8 Guess my Age 2,5% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria 1,4%. Nel Preserale L’Eredità 23%, Caduta Libera al 22%. Tra i tiggì della sera solo 2 punti dividono il Tg1 dal Tg5 (21,7% contro 19,5%). Seguono Tg2 7,3% e Tg La7 6,3. Il Tg3 delle 19 è a 11,5%. Sabato 18 Maggio 2019, 12:03

