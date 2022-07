Ascolti Tv 17 luglio 2022, Mina Settembre vince il derby delle repliche. Bene le Iene con i furbetti d'Italia

Ascolti Tv del 17 luglio 2022 in prima serata su Rai1 la replica di Mina Settembre è stata vista e rivista da una media di 2.301.000 spettatori pari al 17,3% di share. Su Italia1 Le Iene presentano Un Paese di furbetti 989.000 (11%) con l’ascesa e i trucchetti dei truffatori d’Italia. Su Canale5 Paolo Borsellino in replica 1.206.000 (10,6%). Su Rai2 la serie 9-1-1: 850.000 (6%) e 9-1-1 Lone Star 876.000 (6,3%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate 827.000 (6,3%). Su Rete4 il film La scuola più bella del mondo 560.000 (4,3%). Su La7 Miss Marple 300.000 (2,9%). Su Italia’s Got Talent Best Of 356.000 (2,8%). Sul Nove la replica di Only Fun Comico Show 288.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.964.000 (21,1%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.301.000 (16,4%). Su Italia1 N.C.I.S. 908.000 (6,6%). Su Rete4 Controcorrente 831.000 (6,2%) e 852.000 (6%). Su La7 In Onda 735.000 (5,3%). Su Rai3 Sapiens Files Un solo Pianeta 515.000 (3,7%). Su Tv8 4 Ristoranti 328.000 (2,4%). Sul Nove Il Cacciatore di Teglie 210.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.171.000 (27,8%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 1.604.000 (14,4%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 1.761.000 (14,9%).

Nel daytime su Rai1 la Santa Messa 1.342.000 (21,2%) e l’Angelus 1.958.000 (23,1%), Linea Verde Estate 2.657.000 (23,8%). Su Rai2 Pomeriggio Sportivo 632.000 (5,7%). A seguire il Tour de France 1.332.000 (14%), all’Arrivo 1.603.000 e 17,1%).

