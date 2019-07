Ascolti Tv 17 luglio 2019, Rai1 dedica tutta la serata a Camilleri ma gli spettatori cambiano canale

Ascolti Tv di mercoledì 17 luglio 2019. Su Rai1 Conversazione su Tiresia, l’omaggio di Rai1 a Camilleri non va oltre il 9,1% con un milione e 700 mila spettatori. Fa meglio su Canale 5 Manifest che sfiora i 2 milioni (11,4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? Speciale Estate 9%. Su Italia 1 Battiti Live 8,5%. Su Rai2 Elementary 5,7%. Su Rete4 I Legnanesi 70 voglia di ridere… c’è! 5,7%. Su La7 In Onda 3,4%. Su Tv8 Laguna Blu 2,8%, sul Nove A Cena con un Cretino 1,9%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Speciale Porta a Porta Andrea Camilleri è stato visto da una media di 2,5 milioni di spettatori con il 13,8% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint fa di meglio (sfiorati i 2,8 milioni con il 15,2%). Su Rai2 Tg2 Post 4,7%. Su Rai3 Che ci Faccio Qui 6% e Un Posto al Sole (8,4%). Su Rete4 Stasera Italia Estate 6,4% nella prima parte e 7% nella seconda, mentre su La7 In Onda non supera il 5,5%. Su Italia1 CSI 4,6%. Su Tv8 4 Ristoranti 3,2%. Sul Nove Cucine da Incubo 1%. Nel Preserale su Rai1 continua la marcia trionfale di Reazione a Catena (una media che sfiora i 3,5 milioni e il 25,4% di share fanno del game il programma più visto della serata). Su Canale 5 Caduta Libera 2,4 milioni con il 18,6%. Da segnalare al pomeriggio bene la Vita in diretta Estate (15%) e in seconda serata intorno al 6% gli speciali su Camilleri. Bene su Italia 1 il calcio storico fiorentino, I nuovi gladiatori con il 5,8% di share. Giovedì 18 Luglio 2019, 12:05

