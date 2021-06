Ascolti Tv 17 giugno 2021, ormai è Dritto e Rovescio il talk più seguito

Ascolti Tv 17 giugno 2021. In prima serata su Rai1 la partita di Euro 2020 Olanda-Austria ha conquistato una media di 4.970.000 spettatori pari al 23,7% (pre e postpartita 3.474.000 e 17.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.342.000 (8,9%). Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza Grandi Amori 1.198.000 (7%). Su Rai2 Tutti i Segreti di Mio Marito 1.361.000 (6,6%). Su Italia 1 Ti Presento I Miei 1.183.000 (6,2%). Su Rai3 Le Ragazze 939.000 (4,8%). Su La7 The Dissident 416.000 (2,2%) e Atlantide Speciale 190.000 (2,8%). Su Tv8 I Delitti del BarLume 397.000 (2%). Sul Nove Quasi quasi cambio i miei 299.000 (1,4%) nel primo episodio e 263.000 (1,9%) nel secondo.

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 2.734.000 (13%). Su Rai3 Nuovi Eroi 893.000 (4,7%), Un Posto al Sole 1.581.000 (7,6%). Su La7 Otto e Mezzo 1.482.000 (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia 939.000 (4,8%) nella prima parte e 1.068.000 (5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 886.000 (4,2%). Su Italia1 CSI 884.000 (4,3%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 388.000 (1,9%). Su Tv8 la replica di Guess My Age 307.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.566.000 (24,5%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 1.829.000 (13,1%).

In seconda serata finito l’effetto del dopo gara degli azzurri Notti Europee su Rai1 torna allo standard abituale (970.000 e 10,7%). Su Rai2 Amica di Salvataggio 396.000 (3,1%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 341.000 (4,8%).

