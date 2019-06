Ascolti Tv 17 giugno 2019, Diane Keaton supera Vasco. In 730 mila su Rai2 per la conferenza di Totti

Ascolti Tv di lunedì 17 giugno 2019. Su Rai1 il film Appuntamento al Parco con Diane Keaton sfiora i 3 milioni di media (14,6% di share) e supera Canale 5 che ha trasmesso lo speciale dedicato a Vasco Rossi Siamo Solo Noi 6 come Sei (2,5 milioni e 13,8%). Su Rai2 l’incontro degli Europei Under 21 Germania-Danimarca 5,8%. Su Italia 1 Tower Heist: Colpo ad alto livello 6,7%. Su Rai3 il ritorno in prima serata di Salvo Sottile con Prima dell’Alba 4,2%. Su Rete4 Quarta Repubblica 6,4% di share. Su La7 Suspect Presunto Colpevole 3,3%. Su Tv8 The Karate Kid La leggenda continua 2,8%. Sul Nove il film Prima o Poi lo Sposo 2,1%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 15,9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 15,9%. Su Italia1 CSI 5,2%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui 6,4% mentre la soap Un Posto al Sole 7,7%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 5,2%. Su La7 Otto e Mezzo 8,3%. Su Tv8 4 Ristoranti 3,1%. Sul Nove Chi Ti Conosce? 0,7%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 23,5%. Su Canale 5 Caduta Libera 20,7%. Su Rai2 l’incontro di calcio Under 21 Serbia-Austria 3,8%. Nel pomeriggio la conferenza stampa di Totti trasmessa da Rai2 è stata seguita da una media di 730 mila spettatori (5,5% di share). Così l'esordio dei nuovi programmi estivi di Rai1: Unomattina con Poletti-Bisti 18,4%, Tuttochiaro con Monica Marangoni 15,3%, Io e te con Pierluigi Diaco 10%, La Vita in diretta Estate con Convertini-Marzoli 16,4%. Martedì 18 Giugno 2019, 11:04

